Paşa: "PM kararı doğrultusunda CTP Lefkoşa İlçesi kendi adayı ile seçime katılacak"

Paşa: CTP PM kararı doğrultusunda Haziran 2022 de yapılacak yerel seçimlerde CTP Lefkoşa İlçesi kendi adayı ile seçime katılacak

CTP Lefkoşa İlçe Sekreteri Cenk Paşa yaptığı açıklamada Yarım asırlık Cumhuriyetçi Türk Partisinin Lefkoşa’da aday çıkaracak olması neden bu kadar rahatsızlık uyandırdı ki?" dedi.

İşte açıklama;

Tekrarlamakta fayda var, CTP PM kararı doğrultusunda Haziran 2022 de yapılacak yerel seçimlerde CTP Lefkoşa İlçesi kendi adayı ile seçime katılacaktır ve bu seçimi kazanacaktır.

50 yıllık bilgi birikimi, yerel yönetimlerde bölge halkına yönelik yatırımları, refah seviyesini arttıran projeleri ile CTP Lefkoşa’yı hakettiği noktaya taşıyacak ve Lefkoşa halkına “başkent”te yaşadığını hatırlatacaktır.