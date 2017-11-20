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Paşaköy kayıplarının gömü yerinin değiştirilmesi...

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Paşaköy kayıplarının gömü yerinin değiştirilmesi...
Küçük, gömü yerinin asker tarafından taşındığı yönündeki Rum basını kaynaklı haberlerin sorulması üzerine, “Bununla ilgili bir bulguya rastlanmadı” dedi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, Paşaköy’deki gömü yerinin 1995-96 yıllarında değiştirildiği ve nerede olduğuna dair bilginin kendilerine ulaştığını ancak bu konuda nasıl bir sürecin takip edileceğine bölgede yapılacak bilimsel çalışma sonunda karar verileceğini söyledi.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Gülden Plümer Küçük, kayıpların kalıntılarının taşınmasının yeni bir şey olmadığını, Taşkent’te olduğu gibi Paşaköy’de de gömü yerlerinin değiştirildiğini kaydetti.

2 KUYUDA 70 KİŞİYE AİT KALINTILAR…

Taşkent’te hâlâ ulaşılamayan 2 kayıp olduğuna işaret eden Küçük, Paşaköy’de de 2 kuyudaki kazıda 70 kişiye ait kalıntı bulunduğunu ve kimliklendirmenin de bu çerçevede yapıldığını ancak kalıntıların tamamına ulaşılamadığını belirtti.

“1995-96 YILLARI CİVARINDA TAŞINDIĞI TESPİT EDİLDİ”

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, 2 yıllık çalışmalarının sonunda, Paşaköy kayıplarına ait kalıntıların geriye kalanının nerede olduğuna dair güçlü bilgiye ulaştıklarını söyledi.

“ELDEKİ BİLGİYE GÖRE DİKMEN ÇÖPLÜĞÜ ALANI…”

Küçük, “Paşaköy’deki gömü yerinin 1995-96 yılları civarında taşındığı tespit edildi. Elimizde, taşındığı yerin de Dikmen çöplüğünün bulunduğu alan olduğu yönünde bilgi var” dedi.

Gülden Küçük, bölgede bilimsel çalışma yapıldıktan sonra nasıl bir sürecin takip edileceğinin belirleneceğini ve ailelere de gerekli bilginin verileceğini açıkladı.

“GÖMÜ YERİNİ ASKERİN TAŞIDIĞINA DAİR BULGU YOK”

Gömü yerinin asker tarafından taşındığı yönündeki Rum basını kaynaklı haberlerin sorulması üzerine de Küçük, “Bununla ilgili bir bulguya rastlanmadı” dedi.

Küçük, Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi başladıktan sonra tüm olası gömü yerlerinin komitenin kontrolü altına alındığından herhangi bir taşınma olmadığına vurgu yaptı.

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