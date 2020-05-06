Paşaköy-Vadili Arasında Yangın

Kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Paşaköy askeri birliğin güney kısmı ile Vadili köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına polis itfaiye ve orman dairesi ekiplerinin yanı sıra, askeri personel, çevre halkı ve iş makineleri ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.