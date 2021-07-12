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Paşaköy ve Gayretköy'de iki ayrı yangın

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Paşaköy ve Gayretköy'de iki ayrı yangın

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

1. 11.07.2021 tarihinde saat 15:30 sıralarında Paşaköy çöplük mevkiinde meydana gelen yangının araziye sıçraması sonucu 20 dönüm anız ve 8 adet rulo balya tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.   11.07.2021 tarihinde,  saat 16:30 sıralarında Gayretköy’de Dere Sokak üzerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Mehmet GÜL’e 2 tonluk plastik su deposu, 2 adet çam ağacı, 4 adet limon ağacı, 1 adet muz ağacı, 1 adet zeytin ağacı, 1 adet ceviz ağacı, 1 adet incir fidanı kısmen, 1 adet zeytin ağacı ve yığın halinde kesilmiş odun tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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