Paşaköy ve Vadili’de eğitim ve eğlence kampı gerçekleştirildi

Lapta Gençlik Kampı’nda yer alan etkinlikte halk dansları çalışmaları yanı sıra Emre İlanku tarafından “Paramı Yönetebiliyorum” semineri verildi ve gençlere seminer belgeleri dağıtıldı.
Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da kamp çalışmalarına ve seminere gençlerle birlikte katıldı.
Eroğlu, “Paramı Yönetebiliyorum” seminerinin gençlere büyük fayda sağladığını belirterek, gençlerin paralarını yönetmek ve doğru değerlendirmek maksatlı birçok metot öğrendiklerini söyledi.
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