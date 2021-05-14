Paşaköy'de Balyalar Kül Oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında, Paşaköy’de Ağıllar Bölgesinde, Ecevit Güvercin ve Adil Sadun’a ait yığın halde bulunan balyalar henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yanmaya devam ediyor.

Yangına polis itfaiye, Vadili Belediye ve askeri birliğe ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.