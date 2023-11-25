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Paşaköy'de FA 170 Plakalı Araçta Yangın: Soruşturma Sürüyor

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Paşaköy'de Ahmet Can BİÇER'e Ait Araçta Çıkan Yangın: İtfaiye Müdahale Etti, Araç Tamamen Zarar Gördü, Soruşturma Devam Ediyor
Paşaköy'de FA 170 Plakalı Araçta Yangın: Soruşturma Sürüyor

"Paşaköy'de Ahmet Can BİÇER'e Ait Araçta Meydana Gelen Yangın Olayı: İtfaiye Müdahale Etti, Araç Tamamen Yanarak Zarar Gördü, Soruşturma Sürüyor

24 Kasım 2023 tarihinde, Paşaköy’de, Kenan Evren Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ahmet Can BİÇER’e ait FA 170 plakalı araç, seyir halindeyken muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı. Yangın olayına müdahale eden İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın, aracın motor kısmı, ön ve arka koltuklar ile tüm iç aksamlarının tamamen yanmasına, araç camlarının yangın sonucu patlamasına ve aracın kaporta kısmının kısmen yanarak zarar görmesine neden oldu. Şu an için olayın detaylarına dair soruşturma devam ediyor

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