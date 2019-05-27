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Paşaköy'de yangın!

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Paşaköy'de yangın!
Paşaköy'de yangın!

 26.05.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Paşaköy’de, ağıllar bölgesinde, Kadir GÜLER’e ait ağıl içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 36 adet rulo şeklindeki sano balya, bitişiğindeki ambar içerisinde bulunan 300 adet küçük kare balya, ambarın üst kısmında bulunan 10 adet saç, 10 adet tahta, 1 adet profil kare boru, ambar yerinin batı kısmındaki 100 adet kesme bloktan oluşan duvar, bir adet gazlı lüks fener yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

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