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Paşaköy’deki yangın söndürüldü

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Paşaköy’deki yangın söndürüldü
Paşaköy’deki yangın söndürüldü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.45 sıralarında Paşaköy de Mandıralar Bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu Mustafa TAVUKÇU a ait 20 dönüm biçilmemiş buğday tamamem, 10 adet zeytin ağacı kısmen, yanmıştır. Gökay DUMANLI ya ait traktörün ise arka çamurluklari yanarak zarar görmüştür.Yangın İtfaye ve çevre halkı tarafından söndürüldü.

 

Polisin soruşturması devam etmektedir.

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