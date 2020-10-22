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Pasaport skandalını araştırmak adına 40 kişi işe alınacak

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Güney Kıbrıs’ta patlak veren Altın Pasaport skandalını araştırmakla görevlendirilmek üzere 40 avukat, ekonomist ve muhasebeci işe alınacak.
Pasaport skandalını araştırmak adına 40 kişi işe alınacak

Güney Kıbrıs’ta patlak veren Altın Pasaport skandalını araştırmakla görevlendirilmek üzere 40 avukat, ekonomist ve muhasebeci işe alınacak.

Haravgi gazetesi, söz konusu skandalı araştırmakla görevli komitenin, dosyaların incelenmesi görevini üstlenecek 40 kişi için münhal açtığını, avukatların Kasım ayında işe alınarak göreve başlamalarının öngörüldüğünü yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, El Cezire televizyonundan Güney Kıbrıs’a giderek aralarında Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de yer aldığı kişilerle gizli kamera çekimiyle röportaj yapan iki gazetecinin ifade vermelerinin talep edildiğini yazdı.

Gazete, Rum polisinin, El Cezire kanalının iki muhabirinin Güney Kıbrıs’a giderek söz konusu videoda yer alanlar hakkında ifade vermelerini talep ettiğini, henüz bu talebe yanıt gelmediğini aktardı.

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