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Pasaportlarına el konulan işçiler, hala şantiye içerisindeki barakalarda yaşıyor

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Kermiya’daki şantiyeyi mühürlediğini, ancak kayıt dışı olarak çalıştırılan, pasaportlarına el konulan işçilerin, hala şantiye içerisindeki barakalarda yaşadığının basında yer aldığını belirterek ilgilileri göreve çağırdı.
Pasaportlarına el konulan işçiler, hala şantiye içerisindeki barakalarda yaşıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yabancı işçilerin insanlık dışı şartlarda barındırıldığı Kermiya’daki şantiyeyi mühürlediğini, ancak kayıt dışı olarak çalıştırılan, pasaportlarına el konulan işçilerin, hala şantiye içerisindeki barakalarda yaşadığının basında yer aldığını belirterek ilgilileri göreve çağırdı.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yazılı açıklamasında, Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini  kaydetti.

Yaşananları, “bir  insanlık dramı” olarak değerlendiren Sonüstün, Kuzey Kıbrıs’ta emeğin ve emekçinin sömürüldüğü bir düzen yaratıldığını ileri sürdü.

Hiç bir hükümetin emekçilerin hangi koşullarda çalıştırıldığını ve yaşatıldığını sorgulamadığını iddia eden Sonüstün, hükümetin sermayenin yanında yer aldığını ve yaşanan insanlık dramına ortak olduğunu öne sürdü.

“Yerli iş gücü ülkeden göç ederken yabancı iş gücünün ülkeye gelmesine ve insanlık dışı koşullarda çalıştırılmasına ve yaşatılmasına göz yumulduğunu” iddia eden Sonüstün, emekçilerin yıllardır kötü koşullarda barındırıldıkları, dört aydır da maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle pazartesi günü polise gidip eylem yaptıklarını hatırlattı.

Sonüstün, “Olayın altından bir insanlık dramı çıkmıştır. İşçilerin hiçbir insanın istemeyeceği koşullarda yaşatıldığı gözler önüne serilmiştir.Hiç bir makam bu konuda sorumluluk almayı kabul etmiyor. Emekçiler kaderine terk edilmiş durumdadır” dedi 

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