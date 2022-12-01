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Pasaportuna El Koydu! Fuhuş Yapmaya Zorladı

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Fahişelik Yaptırma, Sirkat, Fuhuşa Teşvik, Fuhuş Yoluyla Kazanç Elde Etme ve Cinsi Münasebet Kastı ile Alıkoyma suçlarından tutuklanan zanlı M.O.J mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Pasaportuna El Koydu! Fuhuş Yapmaya Zorladı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlının Fahişelik Yaptırma, Sirkat, Fuhuşa Teşvik, Fuhuş Yoluyla Kazanç Elde Etme ve Cinsi Münasebet Kastı ile Alıkoyma suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21. 0. 2022-27 Kasım 2022 tarihleri arasında zanlıNIN(K-22) KKTC'de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı R.J.’un (K-40) pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla birçok erkekler cinsi munasebette bulunmasını sağlayıp, adı edilene fahişelik yaptırıp fuhuşa teşvik edip, cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla kazanç elde etmekle methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 30.11.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emir gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emir gereği yapılan aramada; müştekiye ait pasaport, henüz tespit edilemeyen Nijerya uyruklu 4 kişiye ait pasaport, 1 adet kahverengi renk not defteri, 1 adet açık fosforlu sarı renk üzerinde pembe fiyank olan not defteri ve 1 adet üzerinde TODEM yazılı not defteri emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, mesele il ilgili tahkikan henüz yeni başlamış olup aranmakta olan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.


Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının ilk aşamada 1 gün süreyle polite tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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