Paşiammo bölgesindeki kazı çalışmaları dün başladı

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Paşiammo bölgesindeki kazı çalışmalarının, Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu eşliğinde başladığını yazdılar.

Politis, kazı çalışmalarının bir ay sürmesinin beklendiğini, ayrıca birçok durumda tam kalıntıların tespit edilemeyeceğine de kesin olarak bakıldığını yazdı.

Habere göre Fotiu, bu kazıların amacının, hayatını kaybedenlerin yakınlarına yanıtların verilebilmesi olduğunu söyledi.

Kazı, çalışmaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Fotiu, Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki Noratlas kazısında olduğu gibi, patlayıcı olmasının muhtemel olduğunu, buna bağlı olarak kazıların RMMO’nun uzman ekibi tarafından yapılacağını belirtti.

Fotiu, kazı çalışmalarının, Pomo’daki orman noktalarına da genişletileceğini ifade ederken bazı ailelerin yakınlarının kalıntılarını alamadığını, bazılarının yanlış aldığını, bunların kimlik tespit etme çalışmalarında ortaya çıkacağını söyledi.

Fotiu açıklamasında ayrıca bilgiye sahip olan kişilerin bilgi vermesi için de çağrıda bulundu.

FOTO: ARŞİV