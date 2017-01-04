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PASİDİ'den çözüme destek

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PASİDİ'den çözüme destek
Güney Kıbrıs’ta örgütlü memur sendikası PASİDİ’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne destek belirttiği ifade edildi.

Politis gazetesi PASİDİ’nin, yeni yıl mesajında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, ülkeyi meşgul eden tüm konuları gölgede bıraktığına dikkat çektiğini belirtti.

Habere göre PASİDİ Başkanı Glafkos Hacıpetru, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çözüme ilişkin çabalarına destek belirtirken, çözüm sağlanmasına ilişkin temennisini de dile getirdi.

Kıbrıs’a ilişkin Cenevre’de yapılacak konferansa ilişkin olarak Hacıpetru, güvenlik ve garantilere ilişkin konferansın, Kıbrıs’ın akıbeti için belirleyici olacağına da dikkati çekti.

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