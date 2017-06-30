Pasifik İttifakı 12. Zirvesi Kolombiya'da yapılıyor

Latin Amerika’nın 4 ülkesi Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili’nin oluşturduğu Pasifik İttifakı'nın 12’inci zirvesi Kolombiya’nın Cali kentinde düzenleniyor.

Valle del Cauca yönetim bölgesinin başkenti Cali’deki Pasifik Vadisi Etkinlik Merkez’inde gerçekleştirilen zirve, 4 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı Bakanlar Konseyi toplantısı ile başladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, burada yaptığı konuşmada, zirveyi, üye ülkelerin vatandaşlarının ekonomik yaşamına katkı yapılabilecek ve bu ülkeler arasında sermaye, hizmet ve kişilerin serbestçe dolaşabileceği bir entegrasyonun başlangıcı olarak gördüklerini ifade etti.

Toplantıya, Kolombiya’dan Holguin’in yanı sıra Ticaret Endüstri ve Turizm Bakanı Maria Claudia Lacouture, Meksika’dan Dışişleri Bakanı Luis Videgaray Caso, Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Villareal, Peru’dan Dışişleri Bakanı Ricardo Luna Mendoza, Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Eduardo Ferreyros Küppers katıldı.

Türkiye'nin de gözlemci üyeleri arasında bulunduğu ittifak, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ve toplam nüfusları 210 milyonu aşan Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili arasında bölgesel bütünleşme ve iş birliğinin yanı sıra uluslararası arenada etkinlik sağlayabilecek pazarlar oluşturmak amacıyla 6 Haziran 2012 yılında kurulmuştu.