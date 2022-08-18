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Pasifik Okyanusu'nun dibinde uzaylı kanıtı aranacak

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Uzaylılara inanan Harvard profesörü Avi Loeb, ipucu bulmak için Pasifik'in derinliklerine inecek.
Pasifik Okyanusu'nun dibinde uzaylı kanıtı aranacak

Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

Öte yandan, uzaylıların varlığına inanan bazı bilim insanları, Dünya'da uzaylı kanıtı aramak için çalışmalar yürütüyor.

Harvard astrofizik profesörü Avi Loeb, Beyaz Saray'daki bilim ve teknoloji danışmanlığının ve Harvard Üniversitesi'nde Astronomi bölüm başkanlığının ardından yeni bir maceraya atılıyor.

Pasifik derinliklerinde kanıt arayacak

Ünlü bilim insanının yeni hedefi, Pasifik Okyanusu'nun dibinde uzaylılara ait işaretler aramak olacak.

Loeb, Güneş sisteminin dışından geldiği düşünülen ve 2014'te Dünya'da okyanusa düşen bir göktaşının parçalarını toplamak için çalışacak.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, 8 yıl önce Papua Yeni Gine açıklarına düşen göktaşının "yıldızlar arası bir nesne" olduğunu önceki aylarda teyit etmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan astrofizikçi, "Mıknatıslar inşa edeceğiz. Etkisi okyanus tabanını kaplayacak. Bu mıknatısı bineceğimiz gemiye bağlayacağız. Sonra 10 kilometrelik bölgede çim biçer gibi gezineceğiz. Mıknatısların çektiği parçaları toplayacağız ve laboratuvarda inceleyeceğiz." dedi.

Loeb, daha önce gizemli cisim Oumuamua'nın uzaylı aracından kopan bir parça olduğunu savunmuştu.

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