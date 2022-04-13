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Paşinyan: Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.
Paşinyan: Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye ile müzakerelerde tüm riskleri anladıklarını belirten Paşinyan, her şeye rağmen "Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi ve diyalog kurulması gerektiğine inandığını" vurguladı.

Nikol Paşinyan açıklamalarında şu ifaler yer aldı:

"Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz. Fakat hızlı sonuçlar olmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi vardır. Bu tür bir durgunluğu önlemek için küçük adımlarla ilerleyebilmeniz gerekir. Uluslararası ortaklarımız Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyor." 

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