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Pastane'de 2 pozitif vaka!

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Petek Pastanesi 2 personelinin pozitif çıktığını duyurdu
Pastane'de 2 pozitif vaka!

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Petek Pastanesi 2 personelinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşletmeden yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Misafirlerimizin Dikkatine!!

Tüm dikkatle alınan önlemlere rağmen maalesef çağımızın korkulan salgınından,

22/03/21 tarihinde rutin olarak yaptırdığımız PCR test sonuçlarımızdan 2 (iki) personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Pozitiflilerden biri 1 haftadır izindeydi. Fakat diğer pozitif personelimiz imalathanemizde çalışmakta olduğu için bütün uzak, yakın temaslı personelimizi, hepsinin test sonucu negatif çıkmasına rağmen,ilgili makamlara bildirdik ve karantina otellerine yerleştirdik. Bugün (23/03/2021) imalathanemizin rutini ozon ve dezenfekte temizliğini yeniledik ve yarın yedek kadromuzla bundan önce olduğu gibi önlemlerimizi en yüksek seviyede tutarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Petek Pastanesi Yönetimi

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