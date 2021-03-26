Pastane'de 2 pozitif vaka!

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Petek Pastanesi 2 personelinin pozitif çıktığını duyurdu.
İşletmeden yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli Misafirlerimizin Dikkatine!!
Tüm dikkatle alınan önlemlere rağmen maalesef çağımızın korkulan salgınından,
22/03/21 tarihinde rutin olarak yaptırdığımız PCR test sonuçlarımızdan 2 (iki) personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Pozitiflilerden biri 1 haftadır izindeydi. Fakat diğer pozitif personelimiz imalathanemizde çalışmakta olduğu için bütün uzak, yakın temaslı personelimizi, hepsinin test sonucu negatif çıkmasına rağmen,ilgili makamlara bildirdik ve karantina otellerine yerleştirdik. Bugün (23/03/2021) imalathanemizin rutini ozon ve dezenfekte temizliğini yeniledik ve yarın yedek kadromuzla bundan önce olduğu gibi önlemlerimizi en yüksek seviyede tutarak hizmet vermeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla,
Petek Pastanesi Yönetimi
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