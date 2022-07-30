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Pastayı kahve ile alan 1 kişi, 100 TL veriyor!

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Yurttaşın akşam saatlerinde belki de haftada bir yapacağı yaz keyfi de hayat pahalılığına kurban oldu. Kafelerde kahve pasta bir kişi için 100 TL’ye dayandı. 4 kişilik bir ailenin bir akşam saati bu mekânlarda hava almasının maliyeti ise 500 TL’yi bulur
Pastayı kahve ile alan 1 kişi, 100 TL veriyor!

Hayat pahalılığı gündelik, basit sıradan keyifleri de kabusa dönüştürdü.

Asgari ücretin hayat pahalılığının altında kaldığı, ekonomik yıkımın her geçen gün derinleştiği ülkemizde yaz vakti 4-5 kişilik bir ailenin bir kafede oturması, sıcak ya da soğuk bir içecek yanında bir pasta, bir kurabiye yemesi ortalama 500 TL’yi buluyor.

Kafelerde soğuk sıcak içecekler 35 TL’den başlıyor.

Acı Türk kahvesi ise 20-30 TL arasında değişiyor.

Aynı mekanlarda bazı yaş pasta dilimleri 50 TL’ye bile satılabiliyor...

Yabancı menşe sodalar 30-40 TL arasında bir fiyata alıcı ararken, gençlerin en çok tüketmekten hoşlandığı "smoothie/ milkshake" türü içecekler piyasada 40 TL'ye gidiyor. 

Hayat pahalılığına rağmen bu durumun ne denli gerçekle uyumlu olduğu ise vatandaş nezdinde şüpheli…

Yaz serinliğinden istifade etmek isteyen yurttaşlar “bir kahvenin maliyeti nedir gerçekten?” diye de soruyor…

 

kaynak: kınrıs postası

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