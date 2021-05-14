Patates Ambarları Yangında Zarar Gördü

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama:

13.05.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da Çörek Sokak Patates Ambarları mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar tamamen, plastikten mamul sulama ana hat borusu ve 15 adet akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.