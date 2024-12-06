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Patates Fiyatları El Yakıyor: Vatandaş İthal Ürüne Yöneldi

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Raflardaki yüksek fiyatlar nedeniyle yerli patates almakta zorlanan vatandaşlar, alternatif olarak ithal patatese yöneliyor. Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) satışa sunulan ithal patatesler, yoğun talep görüyor ve kısa sürede tükeniyor.
Patates Fiyatları El Yakıyor: Vatandaş İthal Ürüne Yöneldi

Raflardaki yüksek fiyatlar nedeniyle yerli patates almakta zorlanan vatandaşlar, alternatif olarak ithal patatese yöneliyor. Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) satışa sunulan ithal patatesler, yoğun talep görüyor ve kısa sürede tükeniyor.

TÜK, 10 ve 25 kiloluk torbalarda uygun fiyatlı patates satışı yapıyor. Ancak talep, arzın çok üzerinde. Önceki gün sadece 120 kilo, dün ise 90 kilo patates satışı yapılabildi. Sabahın erken saatlerinde TÜK’ün yolunu tutan vatandaşlar, öğleye doğru patates bulamıyor ve hayal kırıklığı yaşıyor.

Uygun fiyatlı patates almak isteyenler için sabah erken saatlerde sıraya girmek şart. Ancak gelen ürün miktarının yetersizliği, vatandaşların mağduriyetini artırıyor.

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