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Patates Güney’de de zamlandı!

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Güney Kıbrıs’ta da patates fiyatlarının bir yıl içerisinde yüzde 60 zamlandığı, zeytinyağının da pahalandığı haber verildi.
Patates Güney’de de zamlandı!

Haravgi ve diğer gazeteler patates fiyatlarının bu yıl Kasım ayında, Ekim ayına göre yüzde 30,61, geçen yılın Kasım ayına göre de yüzde 57,21 zamlandığına dikkat çekti.

Rum Tüketiciler Derneği tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (FÜFE) verilerine dayandırılan habere göre, 2023 Kasım’dan 2024 Kasım’a kadarki bir yıllık süre içerisinde yüzde 57,21 zamlanan patates dışında zeytinyağı yüzde 47,47 yolcu taşımacılığı yüzde 20,16 zamlandı.

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