SAMSUN'da işçi emeklisi Mustafa Aytürk'ün (62) mesanesinden ameliyatla 522 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştirilen Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Can Aydın, 37 yıllık meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı vakası gördüğünü söyledi.

SAMSUN'da işçi emeklisi Mustafa Aytürk'ün (62) mesanesinden ameliyatla 522 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştirilen Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Can Aydın, 37 yıllık meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı vak