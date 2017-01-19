Patates üreticileri 25 Ocak’a kadar başvuru yapacak

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fon Yönetim Kurulu 17 Ocak’ta yaptığı toplantıda Saptama ve Değerlendirme Komitesi raporu ışığında Kasım ve Aralık aylarında Boğaziçi, Akova ve Yıldırım köylerinde yağan dolu nedeniyle bu köyleri ‘doludan zarar gören bölge’ ilan etti.
Açıklamada, bu kapsamda 2016 Sonbahar Patates bitkilerinin zarar tespitlerinin yapılabilmesi için üreticilerin belirtilen süre içerisinde form doldurup ilgili daire ve fona teslim etmesi duyuruldu.
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