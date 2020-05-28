  • BIST 105.849
  • Altın 375,192
  • Dolar 6,7832
  • Euro 7,4633
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Patates Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı'nı Eleştirdi

» »
Patates Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı'nı Eleştirdi
Patates Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı'nı Eleştirdi

Patates Üreticileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı, patates üreticisine ürünlerinin satışı konusunda yardımcı olmamakla eleştirdi.

Birlik Başkanı Engin Halkseven TAK’a yaptığı açıklamada, üreticilerin ürünlerini satamaması durumunda gelecek yıl ekim yapmayacakları uyarısında da bulundu.

Halkseven, koronavirüs salgını öncesi aylık 1200 ton olan patates tüketiminin, turist ve yükseköğrenim gören yabancı öğrenci olmayışından dolayı 700 tona düştüğünü, durum böyle olunca ilkbahar hasadıyla birlikte üreticinin elinde 6 bin ton fazlalık oluştuğunu söyledi.

Patatesin kilo başı maliyetinin 2,35 TL olduğunu, gelinen aşamada toptancıların kendilerine kilo başına 1.5 TL teklif ettiğini kaydeden Halkseven, bunun üzerine Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK’e) ellerindeki fazla ürünün bir kısmının alınması önerisini götürdüklerini ancak bunun reddedildiğini ileri sürdü.

Kurum’un fazla patates için Türkiye’de pazar aradığını ancak Mısır’dan Türkiye’ye fazlaca patates ithal edildiğinden pazar bulmanın da zorlaştığını kaydeden Halkseven, bu gelişme üzerine TÜK’ten patatesin paketlenmesinin Kurumun tesislerinde yapılma teklifini götürdüklerini, maliyeti kilo başına 50-60 kuruş olan bu önerinin kabul edilmediğini savundu.

Halkseven, “Biz bu ülkenin üreticileri olarak beyaz altını olarak bilinen patatesin üretimini devam ettirmek için yetkililerle yaptığımız toplantılarda sıkıntılarımızı dile getirdik. Fakat hala daha hiçbir cevap alamadık” dedi.   

TÜK

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) çalışma şeklini de eleştiren Halkseven, TÜK’ün yurt dışından tohumluk patates getirip peşin fiyata sattığını, sonra da geri çekildiğini, Güney Kıbrıs’ta üreticiye 25 kilosunun 18 Euro’ya verilen patatesin TÜK tarafından peşin fiyata 26 Euro’ya satıldığını savundu.

Halkseven, Birlik olarak tohumluk patatesin ithalinin kendilerine bırakılmasını istediklerini ancak Kurum’un bunu reddettiğini ileri sürdü.

“SÖZLEŞMELİ EKTİRİLEN PATATESİN TABAN FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI”

Kurumun yılda 50 ton kadar “sifra ve farida” cinsi patatesi getirip alım garantili olarak ektirdiğini kaydeden Halkseven, “Hâlâ bugün paketleme ambarı açılmamış ve sözleşmeli ektirilen ürünün taban fiyatı açıklanmamıştır. Fiyatların Mayıs başında açıklanması gerekirdi. Henüz netice alamadık” dedi.

Halkseven, “Biz patates üreticileri hep üvey evlat muamelesi gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Bizi ilgisizlikten dolayı her zaman yalnız bıraktılar. Bu yıl üreticiler olarak iflas bayrağını çekeceğiz, seneye yurt dışından yemeklik patates ithaline şimdiden hazır olsunlar” ifadelerini de kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Levent Kolej'de veliler isyan etti!28 Mayıs 2020 Perşembe 10:03
  • HAK-SEN Personel Dairesi’ne Bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin Kapatılmaması İçin İmza Kampanyası Başlatılacağını Duyurdu28 Mayıs 2020 Perşembe 09:55
  • Eski Milletvekili Koreli Yarın Defnedilecek28 Mayıs 2020 Perşembe 09:46
  • Koreli yarın defnedilecek28 Mayıs 2020 Perşembe 09:43
  • Mehmet Ceyhan bugün son yolculuğuna uğurlanacak28 Mayıs 2020 Perşembe 09:34
  • Erhürman, Mali Protokol'ü değerlendirdi: "Anlaşma mali açıdan yararlı, ekonomik açıdan yeterli değil"28 Mayıs 2020 Perşembe 09:15
  • Emekli ve yardım alanların maaşları bugün ödeniyor28 Mayıs 2020 Perşembe 08:44
  • Trump’tan sosyal medya platformlarına ilişkin kararname28 Mayıs 2020 Perşembe 08:39
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Mayıs 2020 Perşembe 08:00
  • Erhürman: Anlaşma mali açıdan yararlı, ekonomik açıdan yeterli değil27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti