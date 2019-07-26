Patates üreticilerine ikinci kez itiraz hakkı

Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticiler, 31 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.
Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.
Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2018–2019 üretim yılında münavebe yapılmış alan kabul edilerek tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.
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