Patates üreticilerine önemli duyuru

Askı Listeleri 27.6.2022 – 1.7.2022 tarihleri arasında (her iki tarih de dâhil ) 5 iş günü süreyle Köy Kahvehanesi ve/veya Köy Muhtarlığında askıya alınacaktır. Askı Listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticilerimiz 1.7.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecekler.

İtirazda bulunmak durumunda olan beyan yapan patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan DUYURU’da belirtdi..

İtirazlar Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılabilecek.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2021–2022 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek.

Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.