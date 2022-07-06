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Patates üreticilerine önemli duyuru!

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Tarım Bakanlığı, patates üreticileri için duyuruda bulundu.
Patates üreticilerine önemli duyuru!

Duyuru şu şekilde:

2022 İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen İLKBAHAR PATATES alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere 4.7.2022-8.7.2022 (her iki tarih dahil) Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir.

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