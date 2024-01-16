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Patates üreticilerine önemli duyuru...

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İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin 15 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilecek
Patates üreticilerine önemli duyuru...

Tarım Bakanlığı, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak, ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin 15 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Patates Başvuru Formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.

​Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacak.

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