Patates üreticilerinin dikkatine!

Açıklama şöyle:

2022 İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen İLKBAHAR PATATES alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere 18.7.2022-19.7.2022 (her iki tarih dahil) Salı günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir.

İLKBAHAR PATATES ÜRETİCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.