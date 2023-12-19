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Patlama değil, iş kazası...

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Kalecik’e akaryakıt taşıyan “Akasya” isimli tanker gemisinde iş kazası meydana geldi.
Patlama değil, iş kazası...

Gündem Kıbrıs'ın Sahil Güvenlik ekiplerinden edindiği bilgiye göre, geminin makine dairesinde yapılan çalışma esnasında meydana gelen kazadan dolayı 2 işçi yaralandı. 

Yaralılar, Gazimağusa Liman Başkanlığı'nın müdahalesi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin refakati ile önce Gazimağusa Limanı'na ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Gazimağusa Liman Başkanlığı sıhhiye müfettişi İbrahim Köroğlu da Gündem Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, gemide yaşananın bir iş kazası olduğunu doğruladı. Köroğlu yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

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