Çıkan yangın da kontrol altına alındı. Girne'de bir otelin müşterileri tedbir amacıyla sahile indirildi. Tedbir amaçlı boşaltılan Arapköy sakinleri patlamaların sayısı azalınca geri döndüler. Polis, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını ve patlamaların önemli ölçüde azaldığını söyledi. Çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Çatalköy'de askeri bölgedeki mühimmat deposunda patlamalar oldu. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını ve patlamaların önemli ölçüde azaldığını söyledi.