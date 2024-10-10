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Patlamış mısır paketinde 60 gram uyuşturucu!

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Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs ve aynı araçta tespit edilip mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.G.(E-20), B.M.B.S.(E-20), M.F.H.(E-22) ve Y.M.(E-20) tutuklandı.
Patlamış mısır paketinde 60 gram uyuşturucu!

Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından saat 00.40 sıralarında  bulunduğu araç içerisinde şüpheli olarak görülen H.A.A.A’nın (E-21) üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs ve aynı araçta tespit edilip mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.G.(E-20), B.M.B.S.(E-20), M.F.H.(E-22) ve Y.M.(E-20) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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