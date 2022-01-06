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Patlayan Teker Adamı Hastanelik Etti

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Polis Basın Subaylığı açıkadı
Patlayan Teker Adamı Hastanelik Etti

05.01.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, Orhan YAZICI (E-47) kullanımında bulunan otobüsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla hava basıncından dolayı patlaması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Orhan YAZICI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Adı edilenin hayati tehlikesi mevcut olup, soruşturma devam etmektedir.

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