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Patlayıcı Madde Fabrikasında Patlama! Kayıplar Var

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Polonya’nın Silezya bölgesinde patlayıcı madde üreten fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Patlayıcı Madde Fabrikasında Patlama! Kayıplar Var

Polonya'nın Silezya bölgesinde yer alan Krupski Myn kasabasında patlayıcı madde üreten Nitroerg SA isimli fabrikada yerel saatle 17.15’te şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, 30 itfaiye aracı ile patlama sonrası fabrikada çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Patlamada 2 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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