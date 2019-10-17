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Patrick Day: Amerikalı şampiyon boksör nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

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27 yaşındaki Amerikalı profesyonel boksör Patrick Day, Chicago'da Cumartesi gecesi nakavt olduğu maçtan dört gün sonra hayatını kaybetti.
Patrick Day: Amerikalı şampiyon boksör nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

Charles Conwell'le çıktığı maçın 10'uncu raundunda başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Day, komaya girmişti.

Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Kimse bunu hak etmiyor" dedi.

bgh.jpgTelif hakkıGETTY IMAGES

Beyin travması geçirdi

Menajeri Lou DiBella, beyin travması sonucu öldüğü açıklanan Day için "İyi bir aileden geliyordu. Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi. Herkes ringe risklerini bilerek çıkar. Ama boksu seviyordu. Boks onu canlı tuttu, insanlara ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

Day, profesyonel olmadan önce pek çok madalya kazanmıştı. 2012'de iki ülke şampiyonluğuyla New York Golden Gloves şampiyonluğu elde etmiş ve Olimpiyat takımı yedeklerine girmişti.

 

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