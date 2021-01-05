Patronunun içeceğine koronavirüs hastasının tükürüğünü karıştırdı

Adana’da oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, internet üzerinden bir kişiyle 215 bin lira değerindeki otomobilini satmak için anlaştı. Üç yıldır yanında çalışan personeli Ramazan Ç.yi de yanına alan Ünverdi, noterde satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı Ramazan Ç.ye vererek ofise bırakmasını söyledi.

DHA'nın aktardığı iddiaya göre Ramazan Ç. parayı alıp, kaçtı. Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra telefonla ulaştığı Ramazan Ç.’nin “Tefeciye borcum var. O yüzden parayı aldım” dediğini öne sürdü.

Aynı oto galeride çalışan Kadir Canpolat ise 500 lira karşılığı koronavirüslü hastadan tükürük satın aldığını iddia ederek, şunları söyledi: