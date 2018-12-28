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Patronunuz sizi Facebook profiliniz nedeniyle kovabilir mi?

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Sosyal medya hesaplarından paylaştığımız fotoğraflar veya beğendiğimiz yazılar işten atılmamıza neden olabilir mi? Mahkeme bu soruya yanıt verdi.
Patronunuz sizi Facebook profiliniz nedeniyle kovabilir mi?

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Yargıtay’ın bir iş davasında verdiği kararı işledi. Güneri, “Sosyal medya paylaşımları ve beğenileri işten atılma nedeni olur mu?” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

 

— Sosyal medya hesaplarının hayatımıza girmesinin ardından pek çok davada delil olarak kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarında kullandığım görüntü ve fotoğraflar; cinayet davalarından tutun da, boşanma davalarına kadar; tazminat davalarından tutun da, iş davalarına kadar pek çok davanın delilleri arasında yer almaya başladı.

— Peki, sosyal medya hesaplarından paylaştığımız fotoğraflar veya beğendiğimiz yazılar işten atılmamıza neden olabilir mi? Yargıtay, önüne gelen bir dosyada sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların işten atılmaya neden olup olmayacağını tartıştı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, devlete ait bir bankada görevli personelin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla çalıştığı kurumu küçük düşürmesi iddiasıyla yapılan iş akdi feshinin hukuka uygunluğunu değerlendirdi.”

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