Tütün ürünleri kullanmanın, obezitenin ve spor yapmamanın kalp krizi geçirme riskinizi artırdığını hepimiz biliyoruz,

Ama hiç duymamış olabileceğiniz ve fark edilmeyebilecek başka tetikleyici unsurlar da bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde başlıca ölüm nedenlerinden biri.

İşte bu gizli risk unsurlarından bazıları;