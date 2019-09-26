Pavlopulos’tan 1 Ekim mesajı

Fileleftheros gazetesi, Pavlopulos’un mesajında, Yunanistan’ın “Kıbrıs’ın yeniden birleşmek için gösterdiği çabaya” her daim destek verdiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Pavlopulos, mesajında Yunan halkı adına, “Kıbrıs Helenizmi ve Kıbrıs halkının bağımsızlığı, güvenliği, ilerlemesi ve refahı için en içten dileklerini” iletti.

Pavlopulos, adanın iki toplumlu ve iki kesimli, adil ve işlevsel, BM kararları ve AB Müktesebatı’na uygun şekilde, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm zemininde yeniden birleşmesi tarafında olduğunu belirtti.

Mesajında, adadaki Türk askerinin ayrılması ve çağdışı garantörlük sistemi ile üçüncü ülkelerin müdahale hakkının olmadığı bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Pavlopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin son zamanlarda egemenliğinin ihlal edilmesi ve deniz bölgesi içerisindeki egemenlik haklarına karşı çıkılması” durumuyla karşı karşıya olduğuna işaret etti.