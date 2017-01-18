Hep kötü olayları duyup yazmaktan nefes alamaz olduk.

Allah’tan bu ülkede bir avuç güzel insanın yaptığı bazı güzellikler var da, onlarla moral buluyoruz.

Genelde de bu güzelliklerin çoğu, Lefkoşa Türk belediyesi tarafından yapılıyor.

Örneğin Devletin sahip çıkmadığı ve hatta var olan Kadın Sığınma Evini kapattığı için ortada kalan mağdur kadınlara kucak açan “Kadın Sığınma Evi” gibi.

Ya da insan sağlığını önemseyip, artırılan denetimler gibi.

Ve tabi ki; “Paylaşım Mutfağı” gibi.

Elbette ki genç Başkan ve ekibi, bir çok güzel şeye imza attı ama içlerinde beni en çok etkileyen bu üçüydü.

Hiç şüphesiz, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yaptıkları sadece bizi etkilemekle kalmadı aynı zamanda toplum içerisinde kanayan bir çok yaraya da kısmen derman oldu.

Oldu olmasına da, bu tür güzel işlerin devamlılığı da önemli.

O yüzden de bu işleri sadece LTB’ye bırakmak da çok doğru değil.

Zira tüm bu sosyal projeler gönüllülük esası üzerinden yürüyor ve belli başlı kişilerin katılımıyla devam ettirilmeye çalışılıyor.

Örneğin “Paylaşım mutfağını” LTB tarafından 2016 yılının Ocak ayında devreye alınan ve vatandaşlık kriteri gözetmeden ihtiyaçlı kişilere günde 1 öğün sıcak yemek verilen güzel bir hizmet.

LTB kendisine başvuran kişilerin evlerine gidip durum tespiti yapıyor.

Eğer başvuran kişi vatandaşsa sosyal hizmetler dairesinden de bilgi alıyor.

Gerçekten ihtiyaçlı olduğu tespit edilince de, gidip bu mutfakta 1 öğün yemeğini yiyor.

Ya da LTB yemeği, evine kadar ulaştırıyor.

Şu an 90 kişiye yakın insan bu hizmetten yararlanıyor ve bunların %80'inin, evine dağıtım yapılıyor.

Ancak tabi ki LTB’nin imkanları da kısıtlı ve daha önce de vurgu yaptığım gibi bir çok sosyal amaçlı hizmeti, gönüllülerin katkılarıyla yürütülebiliyor.

O yüzden de bir kampanya başlatmış.

Yani bir yerde, yaptığı bu güzel hizmete bizleri de ortak etmek istemiş.

O yüzden, sunduğu bu anlamlı hizmetlerin yanı sıra, bir de bu güzelliklere halkı dahil ettiği için teşekkür etmek lazım Mehmet Harmancı ve ekibine.

Evet, eğer siz de “Paylaşım Mutfağı” için katkı koymak istiyorsanız, her iki operatörden “BAGIS” yazıp “1958” numarasına mesaj göndererek tek seferde 5 TL katkı yapabilirsiniz.

Yok eğer, “benim durumum müsait ve ben bu bağışın devamlı olmasını istiyorum” diyorsanız düzenli olarak aylık 10 TL ile 100 TL arasında katkı yapabilirsiniz.

Bunun için de her iki operatörden “ABONE PAYLASIM(miktar)” yazıp “4271” e mesaj atmanız yeterli.

Örneğin her ay düzenli olarak 10 TL mi katkı koymak istiyorsunuz,

“ABONE PAYLASIM10” yazıp “4271” gönderin.

Her ay 50 TL katkı koymak için de “ABONE PAYLASIM50” yazıp, “4271” e göndermeniz yeterli.

En azından, çorbada bizim de tuzumuz bulunur.

Özetle, ne güzel diyor Mehmet Harmancı;

“Her gün yüzlerce kişiye dokunan sevgi elidir, "paylaşım mutfağı", sadece bir mesajla bu elin yettiği yerleri çoğaltabiliriz”

Üstüne söylenecek laf kaldı mı?

