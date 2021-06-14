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Paylaşımdan ve İnsandan yana olan Limasol Bankası Bugün 82 Yaşında

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Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler Banka’nın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nu anlattı.
Paylaşımdan ve İnsandan yana olan Limasol Bankası Bugün 82 Yaşında

“Bankamız KKTC’ de bir ilki yaptı ve sosyal sorumluluğu kurumsallaştırdı”

Limasol Türk Kooperatif Bankası 1939’dan beri müşterilerine ve topluma hizmet vermektedir.  Kıbrıs’ın yakın geçmişinin en önemli tanıklarından olan Bankamız, İngiliz Sömürge Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti Dönemlerinde her zaman müşterilerine ve halkımıza hizmet vermiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü kooperatif bankası olmuştur.

 

Limasol’da 300 sterlin ile kurulan Bankamızın bugün ülke geneline ulaşan hizmet ağı vardır. Her zaman eğitime, çevreye, spora, sanat ve kültürel faaliyetlere destek olmuştur. Bankamız sponsorluk çalışmalarına devam etmenin yanı sıra 2011 yılında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları geliştiren ve uygulayan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumunu kurmuştur. Sürekli faydalar sağlayabilmek için sosyal sorumluluğu kurumsallaştırmıştır.

Büyük bir mutlulukla belirtmek isterim ki, sürdürülebilir, daha iyi bir yaşam için çalışan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile KKTC’de bir ilke imza attık. Sosyal sorumluluğu daha ciddi ve kalıcı bir platforma taşıdık.

İçinde yaşadığımız toplum ve doğayı iyileştirmek için çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek olmayı hedefleyen uzun soluklu projeler geliştirmekte ve uygulamaktayız.

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Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Projeleri

2012 yılında çocukların dil becerilerini geliştirmek ve hayal güçlerini kuvvetlendirmek için uzman psikologlar, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar ve KKTC Eğitim Bakanlığı’ndan konu ile ilgili uzmanlarla beraber çalışıp  birçok yaratıcı projeler geliştirdik.

Ayrıca, 30 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturduk. 6 binden fazla çocukla birebir drama, okuma, karikatür, şiir üzerine çalışmalar yürüttük. Pandemi başlayana kadar sürekli olarak 30 farklı okulda düzenli bir şekilde yaratıcı çalışmalar düzenledik.

Sporcu çocukların çalışmalarına destek verdik, yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılmaları için farklı sponsorluklarda bulunduk.

Çevre konusuna dikkat çekmek için çevre konulu fotoğraf ve kısa film yarışmaları düzenledik. Çocuklarla birlikte fidan dikimi günleri gerçekleştirdik.

Çocuklar için sesli kitap projesini geliştirdik ve hiçbir arşivde bulunmayan Kıbrıs’la ilgili öyküleri bu seriye kattık.

lim3.jpgUzmanların katılımı ile çocuk gelişimini ele alan birçok seminer ve konferanslar düzenledik.

Ayrıca Limasol Bankası Kültür Yayınlarını kurduk. Araştırmacı Yazar – Arkeolog Tuncer Bağışkan'ın kaleme aldığı Tarihi Lefkoşa'​da Geçmişe Yolculuk,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Kapılar isimli kitabı ve Rauf Ersenal'ın Kıbrıs'​ın Bilinmeyen Tarihi isimli çalışmasının basımlarını gerçekleştirdik.

Tüm bu çalışmaların yapılmasında katkı koyan gönüllülerimize, gelmiş geçmiş tüm yönetim kurulu üyelerimize ve danışmanımız İpek G. Halim Taşkapılı’ya  çok teşekkür ederim.

 

Bankamızın 82. yaşını kutladığımız bu haftada Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile yarattığımız sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları ile gurur duyuyoruz.

 

82. yılımızda, Siz Nerede Olursanız Olunuz, Bankanız Hep Yanınızda temennimizle kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Kıbrıs’ın en değerli markası Limasol Türk Kooperatif Bankası 80, 180 ve 280 yıllar ülkemize hizmet etmeye ve kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam edecektir.

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