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Paylaşımı büyük tepki çekmişti… AKP’li Türel Ağyol’a ihraç talebi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in görüşmesine ilişkin paylaşımı üzerine büyük tepki toplayan AKP'li Türel Ağyol'un partiden ihracı istendi.
Paylaşımı büyük tepki çekmişti… AKP’li Türel Ağyol’a ihraç talebi

AKP’li Tuzla Belediye Meclisi üyesi Türel Ağyol, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in Ahlatlıbel zirvesinde çekilen fotoğrafını skandal bir ifadeyle paylaştı. Buluşmaya ait fotoğrafa “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz” notu düşen Ağyol tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Türel Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ…

Ağyol  Facebook hesabından İYİ Parti lideri Akşener'e hitaben bir özür yayınladı. “Bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dilerim” diyen Ağyol, yazdığı yoruma ilişkin ise ironi yaptığını ve aklından geçmeyecek benzetmeler yapıldığını ifade etmişti.

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