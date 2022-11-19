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Paylaşımı mahrem bulundu, hesabı Twitter tarafından engellendi

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Bir astronom, paylaştığı bir meteor videosunun ardından hesabını kilitlediği için Twitter'ı eleştirdi.
Paylaşımı mahrem bulundu, hesabı Twitter tarafından engellendi

Twitter, Mary McIntyre isimli astronomun paylaştığı altı saniyelik videonun ardından hesabına erişimini Ağustos ayından bu yana engelledi.

Times’ın haberine göre, videosu “mahrem içerik” olarak işaretlenen McIntyre’a, katılımcının izni olmadan paylaşılan mahrem materyal içerdiği söylendi. 6.000’den fazla takipçisi olan astronom, tweet’i silebilirdi ancak bunun bir kural ihlali olduğunu kabul edeceğini söyledi.

Radio 4’teki Today programına konuşan McIntyre, durumu “çılgınlık” olarak nitelendirirken ilk 12 saatlik yasağının üç aya uzatıldığını ancak video da dahil olmak üzere geri bildirimlerinin görünmeye devam ettiğini söyledi.

 

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Benzer bir durumda kalan ABD’li meteorolog Ryan Vaughan, biçerdöverlerin geceleri tarlada çalıştıklarını gösteren ve mahrem içerik olarak işaretlenen bir videosunu paylaştıktan sonra yasakla karşı karşıya kaldı.

Vaughan tweet’i silmeyi seçti ve hesabını geri istediği için Twitter’ın topluluk kurallarını çiğnediğini yanlış bir şekilde kabul etti. “Bu adil değil ve yanlış” diyen Vaughan, “Bunun düzeltilmesi gerekiyor” diye tweet attı.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı satın alma sürecini tamamlayan ve binlerce kişiyi işten çıkaran, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandıran teknoloji milyarderi Elon Musk, yeni çalışma vizyonunu kabul ettirmeye çalışırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

 

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