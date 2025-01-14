Paylaşmak Güzeldir

"Lefkoşa Gençlik Derneği olarak, yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hep birlikte deneyimledik. Toplumumuzun desteğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onlara mutluluk taşımanın gururunu yaşıyoruz."

İşte dernekten yapılan açıklama;

Lefkoşa Gençlik Derneği olarak, yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hep birlikte deneyimledik. Toplumumuzun desteğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onlara mutluluk taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Bu çerçevede, 45 çift ayakkabı, 15 okul üniforması ve 15 uzun kollu giysi, Haspolat İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu'na bağışlanmıştır. Bu anlamlı yardımlar, çocuklarımızın hayatına dokunmak ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu projeye katkı sunan tüm bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sayenizde, dayanışmanın gücüyle daha güzel bir geleceğin mümkün olduğunu bir kez daha gördük.

Lefkoşa Gençlik Derneği olarak, daha güzel yarınlar için çalışmaya ve toplumumuzun her bir bireyine umut taşımaya devam edeceğiz. Siz de bu iyilik hareketine katılarak paylaşmanın güzelliğini yaşamak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dayanışma ile büyüyen bir toplum için birlikte başarabiliriz!