Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı kalkıyor!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan bazı kararları açıkladı.

BRT ekranlarında konuşan Özeray, Pazar günleri geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Özersay şöyle konuştu:

Alınan kararları gözden geçirdik. Bazı şeyler değişmeyecek. 1 Haziran’a kadar gece sokağa çıkama yasağı devam edecek. Pazar günleri kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu ama özellikle çok daha fazla sektörün açılması ile birlikte anlamını yitiriyor. Pazar günleri ünleri kısmı sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı aldık. Pazar günler dışarı çıkmak mümkün olacak. İş yerleri Pazar günleri açılabilecek.