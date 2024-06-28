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Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle icra edilecek törenin provası, pazar günü yapılacak.
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bu nedenle pazar günü Lefkoşa’da, saat 07.00’den itibaren Honda trafik ışıkları kavşağı, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol güzergahı (Dr. Küçük Bulvarı), tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Belirtilen tarih ve saatlerde; Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı'ndan sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacaktır.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır. 

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır."

Açıklamada, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, tören provası süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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