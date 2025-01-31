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Pazar günü bisiklet yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe geçici olarak kapatılacak

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2 Şubat Pazar günü düzenlenecek bisiklet yarışları nedeniyle Lefkoşa-Güzelyurt, Güzelyurt-Lefke ve Alayköy-Metehan ana yollarındaki bazı kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Pazar günü bisiklet yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe geçici olarak kapatılacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından pazar günü Lefkoşa-Güzelyurt, Güzelyurt-Lefke ve Alayköy-Metehan ana yolları güzergahlarında yapılacak bisiklet yarışları nedeniyle bazı kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 2 Şubat Pazar günü, saat 08.00’de, Lefkoşa-Güzelyurt, Güzelyurt-Lefke, Alayköy-Metehan ana yolları güzergahlarında bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.

Bisiklet yarışları Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde başlayacak. Yarışlar kapsamında birinci grup Lefkoşa-Güzelyurt-Güzelyurt-Lefke ana yolunu takiben Doğancı kavşağına gelip geri dönerek, aynı güzergah üzerinden Alayköy-Metehan Çevre Yolu’ndan Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına gelecek.

İkinci grup ise Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinden Güzelyurt Çemberine gelip geri dönerek, Alayköy-Metehan Çevre Yolu güzergahını takip edecek ve yine Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına gelecek.

Belirtilen yol güzergahları üzerinde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortları eşlik edeceği ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Bisiklet yarışları boyunca, bu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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