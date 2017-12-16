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Pazar Günü hava nasıl olacak?

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Pazar Günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Aralık tarihlerini kapsayacak  haftalık raporuna göre ülkemiz serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın yağmur var…

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre yarın günün ilk saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Aralık tarihlerini kapsayacak  haftalık raporuna göre ülkemiz serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava bugün Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu günün ilk saatleri hafif yağmurlu, Pazartesi parçalı zamanla çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Salı, Çarşamba ve Perşembe parçalı bulutlu, Cuma ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günlerinde Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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