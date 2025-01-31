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Pazar Günü Lefkoşa-Güzelyurt-Lefke Güzergahında Bisiklet Yarışları Düzenleniyor

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek yarışlar nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak
Pazar Günü Lefkoşa-Güzelyurt-Lefke Güzergahında Bisiklet Yarışları Düzenleniyor

2 Şubat 2025 Pazar günü saat 08.00’de, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa-Güzelyurt-Lefke-Alayköy-Metehan ana yolu güzergahında bisiklet yarışları düzenlenecek.

Yarışlar Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde başlayacak. Birinci grup Lefkoşa-Güzelyurt-Lefke anayolu üzerinden Doğancı Kavşağı’na ulaşıp geri dönecek ve Alayköy-Metehan Çevre Yolu üzerinden Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına varacak. İkinci grup ise Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinden Güzelyurt Çemberi’ne kadar gidip geri dönecek ve aynı şekilde Alayköy-Metehan Çevre Yolu güzergahını takip ederek Sevgi Çemberi’nde yarışı tamamlayacak.

Bisikletli sporculara motorlu polis eskortları eşlik edecek ve yarış süresince belirlenen güzergahlardaki kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, yarış sırasında güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu

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